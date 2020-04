Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa ka deklaruar se pas vendimit të kryesisë për të nominuar si kandidat për kryeministër Avdullah Hotin, propozimin do ta hedhim për votim edhe në Këshill të Përgjithshëm.

Mustafa ka deklaruar se nëse arrihet marrëveshje me partnerët, qeveria do të votohet deri në fund të javës. Ai shtoi gjithashtu se Këshilli do të vendosë të paktën brenda dy ditëve.

Kreu i LDK-së u shpreh gjithashtu se pasi të merret vendimi i Këshillit, do t’i kthehet përgjigje presidentit.

Ndërkaq, i propozuari për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Avdullah Hoti ka folur në një konferencë për mediat pas mbledhjes së sotme të Kryesisë së LDK-së.

Duke folur në cilësinë e kandidatit për kryeministër, Hoti është shprehur se si çështje e rëndësishme fillimisht do të jenë përballja me pandeminë COVID-19 dhe rimëkëmbja ekonomike.

Gjithsesi, kandidati për kryeministër ka shtuar se dialogu me Serbinë është gjithashtu një nga çështjet më të rëndësishme që do të përballen.

Hoti u shpreh: “Tash jemi para një situate të re, kam marrë besimin nga LDK për të provuar të ndërtojë qeverinë e re që do të ketë sfidën e parë, menaxhimin e pandemisë. Sfida e dytë do të jetë rimëkëmbja ekonomike, sepse pasojat ekonomike të kësaj pandemie do të jenë shumë të mëdha.Çështja e dialogut është çështje kryesore me të cilën do të bllafaqohemi. Unë besoj që nga platforma që kemi nga viti 2018 dhe nga vendimi i Kushtetuteses për Ligjin për dialogun, janë vendosur bazat mbi të cilët do të kryhet dialogu”. /e.s/