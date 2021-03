Përplasjen e fundit e presidentit Ilir Meta me mazhorancën dhe paralajmërimin e tij për të reaguar fort në mbështetje të zgjedhjeve të lira, analisti Mustafa Nano e ka cilësuar si konfirmim të bindjes së tij se Meta nuk është në binarë kushtetues.

Nano shtoi se “pas disa vitesh kur të hapin arkivat do të skandalizohen më shumë se sa sot”. Siç u shpreh analisti, letra e Bashkisë e pavulosur drejtuar zyrave të FRD mund të zgjidhej pa shkuar deri në përplasje.

Presidenti Meta ka marrë një rol aktiv në politikë ndonëse është në një pozicion që duhet të jetë mbi palët. A është në rolin e tij kushtetues kreu i shtetit me qëndrimet që po mban dhe aq më tepër me konfrontimet deri fizike me policinë bashkiake?

Ne kemi biseduar shpesh për këtë dhe unë vazhdimisht kam nënvizuar se Ilir Meta nuk është në binarë kushtetues. Pas disa vitesh kur të hapin arkivat do të skandalizohen më shumë se sa sot. Në fakt nuk po ndodh ndonjë gjë e madhe, gjëja më e rëndë është se bashkia paska dërguar një shkresë pa vulë, por kjo mund të zgjidhej. Por Meta po vazhdon të më konfirmojë bindjen që unë kam se nuk është në binarë kushtetues.

Incidenti me presidentin, por edhe përplasja në Elbasan janë sinjale se zgjedhjet mund të jenë të tensionuara?

Po, mund t’i shohim si sinjale, deri tani nuk është se ka ndonjë gjë kushedi. Ata duhet t’i bëjnë thirrje militantëve t’i shmangin këto. Militantët duhet të ndjekin njeriun e tyre dhe fushata të bëhet pa tension. Rolin e policit nuk mund ta marrë askush. Në rastin e parë e mori Ilir Meta dhe në këtë rast militantët. Meta ka 30 vjet që është lojtar kryesor. Ato që thotë Meta nuk i ha njeri.

Dua t’ju pyes edhe për një deklaratë të kandidates së Partisë Socialiste, Luljeta Bozo e cila shprehu një lloj vlerësimi për regjimin e kaluar. Çfarë kosto mund të krijojë kjo për mazhorancën në zgjedhje aq më tepër që zonja Bozdo është në listën e Tiranës?

Po, kjo do të krijonte kosto, por këtu nuk ka anti komunistë, ka njëfarë nostalgjie. Mund të ketë efekt pozitiv, por kjo nuk duhet të ndodhte. Shqiptarët i kanë ndarë punët me regjimin. Bozdo nuk është politikane, e kam ditur në fillim. Edhe Çomo edhe Bozdo ne nuk e dimë çfarë përfaqësojnë. Në terma politikë nuk u zë besë, në terma moralë janë të dyja zonja. Ata nuk do të bëjnë ndonjë politikë të madhe, por kredencialet e tyre mund të lënë shenjë të mirë.