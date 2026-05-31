Fermerët që kanë pësuar dëme në kafshë për shkak të murtajës së ruminantëve të vegjël do të dëmshpërblehen. Procesi ka nisur me ata që iu ngordhën apo iu asgjësuan dhentë dhe dhitë nga kjo sëmundje vitin e shkuar.
Vlera e dëmshpërblimit që fermerët do të përfitojnë varet nga disa faktorë.
“Në masë ndikon raca, pesha, gjendja fizike e kafshëve të dëmshpërblyera, vlerat e deritashnishme varjojnë nga 16 mijë lekë të reja për kafshë me peshë të vogël, për raca jo të pastra, deri në 27 mijë lekë të reja, racë e pastër dhe produktivitet të lartë.”
Për vitin e shkuar është parashikuar dëmshpërblimi I rreth 2200 krerë të imta ndërsa këtë vit deri tani me qëllim mospërhapjen e sëmundjes janë asgjësuar rreth 400 krerë. Murtaja e ruminatëve të vegjël u zbulua në shtatë ferma në Dibër , Shkodër, Elbasan, Vlorë ndërkohë veterinerët po monitorojnë situatën në të gjithë territorin.
“Nga totali 708 mbetet rreth 500 ferma per te realizuar dhe kemi marrë 2600 mostra nga totali 10 mijë mostar. Po ecim shumë shpejt dhe brenda dy javëve të qershorit ta kemi mbyllur planin e monitorimit dhe te kemi panorama te plote të muratajës.”
“Njëkohësisht kemi ngritur grupe kontrolli të përbashkëta me policinë e shtetit në bazë të një marrëveshje dhe çdo aks rrugor kemi patrulla tona për të verifilkuar dokumentacionin shoqëruese të të gjitha kafshëve.
Ligji na detyron që të gjitha kafshët që transportohen nga një fermë në fermë nga një fermë në thertore është detyrim të pajisen me certifikatë veterinare.”
Ndërkohë autoritetet kërkojnë bashkëpunimin e fermerëve. Ata apelojnë se nëse vërejnë se diçka nuk shkon si duhet me kafshët e tyre të njoftojnë veterinerin e njësisë administrative.
