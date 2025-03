Ish-deputeti demokrat Myslim Murrizi ishte i ftuar sonte në studion e Klan News përballë gazetarit Besard Jacaj për të folur mbi zhvillimet e fundit në politikë dhe veçanërisht zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Gjatë intervistës, 46 kandidatë të secilës parti që do jenë në listë të mbyllur i quajti “xhenaze politike”. Deklaratë që u pasua me një reagim epik të gazetarit…

“140 emra do jenë në listë nga PD dhe PS, 46 unë i quaj xhenaze. Këta janë në morg të paidentifikuar, duhet me ardh familjarët të shikojnë a është ky, s’është ky. Politikisht po them… Shqiptarët me të drejtë vote le të kenë syze +14, nuk e gjejnë emrin e këtyre…Bythecë që nuk shkojnë dot te votuesit!”

Për listën e PD-së, tha se “është shumë më e mirë krahasuar me atë të kundërshtarëve politikë”.

“Tek ata s’gjej dot individë që s’janë nën hetim. Nëse nga PD janë 11 veta nën hetim, me gjithë ata të frigoriferit, tek ata nga 186, 6 s’janë nën hetim. Bashkë me atë që i hanë dardha pas shpine.”

Për faktin që Dashnor Sula nuk do të jetë pjesë e skuadrës më 11 Maj, pati këtë koment:

“Nuk di ndonjë që është votuar, që s’e ka pasur mundësinë të jetë në listë. Nëse ka një rob që është përplasur me Berishën që në 1994-ën, por kur i kam çuar mesazh, brenda 3 ditëve e kam takuar. Sa herë më është dashur, e kam takuar! Nuk besoj që një deputet aktiv dhe i sojit të Dash Sulës ta ketë kërkuar…Çfarë nevoje ka t’i çojë mesazh, ai e ka komshi pas kurrizit. Për një rob që e sheh çdo ditë në kafe, t’i çosh mesazh a mund të të takoj unë ty?! Kjo quhet tallje..”

Ndalur te marrëveshja me aleatët opozitarë tha se “dalja e Ilir Metës në listë të hapur është një farë dinjiteti politik.”

Ndërsa për pjesën tjetër (nga koalicioni Për Shqipërinë Madhështore) tha se “nuk janë ata që i bëjnë dëm Shqipërisë”, duke shtuar se Partia Demokratike duhet ta kishte nisur që në Korrik të vitit të shkuar “koalicionin jo vetëm me këto subjekte politike, por me 800 mijë votues”.

Thënë këto, Murrizi theksoi se janë 38 deputetë sot në Parlament që nuk kanë justifikojnë në asnjë mënyrë pozicionin e tyre politik. “Nuk kanë hap gojë fare, ke 38 copë, 0! Vetëm kanë shtypur butonin, u është bërë gishti kallo! Heshtja e pështirë dhe servilizmi i ndyrë kanë shuar kombe, jo më një subjekt politik”, përfundoi ish-deputeti.