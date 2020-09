Myslym Murriz ka folur së fundmi për partinë e re të krijuar, me të cilën do të garojë në zgjedhjet e 25 prillit 2021.

Në një intervistë në Report Tv, Murrizi, ka bërë me dije se do ta ftojë Jozefina Topallin që t’i bashkohet teksa e konsideron si një mikeshë me të cilën kanë kaluar shumë peripeci në ’97.

“Nuk kam hasmëri politike, ajo ka qenë mikeshë e imja, kemi kaluar peripeci të llahtarshme, pse jo do të përpiqem të kontaktoj jo vetëm Topallin, por me të gjithë ata që duan t’i bashkohen atyre që kërkojnë pushtet me votë, e jo me rrotë”, tha Murrizi.

Gjithashtu Murrizi ka folur dhe për pozicionin e ri të Rudina Hajdarit, i cili mesa duket nuk e ka zhgënjyer aspak, pasi Hajdari nuk i ka premtuar që do të ishte pjesë e partisë së krijuar prej tij.

“Një zhgënjim i atij (Halit Valteri) jo i imi, me idenë që kemi qëndruar së bashku për kauzën e hapjes së listave, jo vetëm me Hajdarit. Tani duhet të ndahet gjithsecili të mirë e tij. S’na kishte premtuar se do ishim bashkë në parti. Unë iu kam thënë do organizojmë një lëvizje me një sigël partie, që të mos spekulojmë me të qenit deputet dhe të kandidojmë në 12 qarqe. Hajdari nuk ka qenë e prirur për të qenë pjesë e lëvizjes së përbashkët”, tha Murrizi.

