Deputeti i Kuvendit, Myslim Murrizi ka reaguar pas deklaratave të forta të

ambasadores amerikane, Yuri Kim, e cila prej dy ditësh bën thirrje për cuarjen para të reformës në drejtësi si dhe atë zgjedhore.

Përmes një statusi në rrjetin social Facebook, Murrizi thotë se ka 30 vjet që politika shqiptare pazaret e pista i luan në tavolinë. Ai thotë se një grup njerëzish që e kanë marrë peng vendin, për interesat e tyre, por vlerëson reagimin e ambasadores Kim për situatën.

Statusi i plotë i Myslym Murrizit

MIRSE ERDHE NE SHQIPERI ZJ AMBASADORE E SHTETEVE TE BASHKUARA YURI KIM

Deklarata Juaj e djeshme eshte realiteti politik Shqiptare prej 30 vitesh Pazaret e pista te 4-5 palaçove ne kurriz te Shqiptareve jane nje realitet i hidhur qe kane kapur prej fyti dhe mbajne peng jash EUROPES nje KOMB ne mes te EUROPES

Reforma ZGJEDHORE REALE eshte nyja gordiane qe qendron e lidhur ne qafen e sovranitetit te VOTES se SHQIPTAREVE

Ne si popull kemi vuajtur 45 vjet mohimin e ZGJEDHJES me VOTE Por nga prilli 2008 perseri Shqiptaret nuk zgjedhin me VOTE

DEMOKRACIA LIND NGA VOTA DHE VDES KUR MOHOHET VOTA

Sovraniteti i POPULLIT eshte ZGJEDHJA ME VOTE, jo votimi formal per listat e dy pazarxhinjve qe bejne sikur shkelin njeri tjetrin me fadroma mbi trupa, por kane 20 vjet qe kane shkelur mbi Shqiptaret

Edhe REFORMA NE DREJTESI e zvarritur dhe mosbesuese sot ne syte e Shqiptareve, i ka rrenjet tek pazaret e ndyra te palaćove pazarli “ Baballaret dhe Mamallaret” e hartimit te reformes ne drejtesi, te zgjedhjes se 27 individeve vetingues me integritet te dyshimte e te munguar, eshte pazar i piste mes 4-5 palaćove politik qe te njollosin reformen dhe ti kene nen komande vetinguesit pa integritet

27 vetinguesit jane votuar me 101 vota pro me date 17 qershor 2017 nga te treja palet e politikes ps pd lsi fale pazareve te ndyra reciproke per individe me plot probleme ne karakter, profesion dhe ligj

Kombi Shqiptare eshte nje Komb pro Amerikan, por politika e pazareve e ka mbajtur larg Saj prej vitit qe u rrezua diktatura

Ju uroj mbaresi ne misionin Tuaj te filluar dje ne Shqiperi dhe besoj shume se do te kontriboni ne te mire te Shqiptareve duke denoncuar pazaret e nje grushti te vogel politikanesh tinzare, hipokrite, servile kur jane perballe Jush e te pa bese pas kraheve, hajdut te rendomte te miliarda eurove te taksave te Qytetareve Shqiptare Qe ti njohesh me mire, duhet ti takosh sa me pak Tako me shume SHQIPTARE te tjere per te njohur me rrenje e dhemballe keta “ pengemarres” te DEMOKRACISE

Shumica e atyre qe Shqiptaret i presin te jene subjekt i DREJTESISE SE RE, ishin ne ceremonine e mirseardhjes Tuaj formale-juridike-diplomatike ne hotel Rogner

Per rreth 5 milion SHQIPTARE dhe nje nder TA edhe une, Ju ZJ Ambasadore YURI KIM dje me date 22 maj 2020 keni filuar punen dhe misionin fisnik por dhe te veshtire te AMBASADORES SE SHTETEVE TE BASHKUARA ne Shqiperine reale te politikes hipokrite dhe tinzare

Ndaj me shume sinqeritet dhe plot shprese Ju uroj PUNE TE MBARE DHE MIRSE ERDHE NE SHQIPERI ZJ YURI KIM AMBASADORE E SHBA ZOTI TE DHENTE MUNDESI E FUQI QE TE NDIHMOSH 5 MILION SHQIPTARET PER NJE DEMOKRACI TE MUNGUAR DHE TE SHUME PRITUR E TE KERKUAR PREJ 30 VITESH.

/e.rr