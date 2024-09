Ish-deputeti Myslim Murrizi ka zbuluar arsyet e vërteta të shtetit bektashi të projektuar nga Edi Rama. Duke folur në podkastin “Të Pashoq” në kanalin e ‘Pamfletit’ në YouTube, ai tha se kjo nuk është ide që lidhet me bektashinjtë, por është dikush tjetër pas Ramës.

Murrizi shprehet se kjo lidhet me strehimin e muxhahedinëve iranianë, pasi feja e tyre është e ngjashme me atë bektashiane. Madje sipas tij, nuk është çudi që të jetë një manovër për t’u dhënë atyre pasaporta. Përfshirë dhe afganët e mbetur këtu.

“Unë them është pazar i muxhahedinëve të sjellë në Manëz dhe afganëve të sjellë nga administrata Biden. Kemi dy aksione të Ramës, një që bastisi ambasadën iraniane dhe një sherr me ndërhyrje në territorin iranian. Se ata e kanë blerë atë. Atje është mërgata e qyqeve iraniane, ose opozita iraniane që kujdeset Amerika ta mbajë te ne. Që nuk e bëri me asnjë vend tjetër ish-komunist. Nuk u dhanë dot pasaporta dhe tani i thonë hap sytë ti se shqiptarët janë leshko”, tha ai.

-Si e keni parë propozimin për krijimin e një shteti bektashi?

Nuk duhet marrë seriozisht çdo lajthitje e Ramës

-Nuk mendoni se është plan?

Plane nuk ka Rama. Nuk ka pasur kurrë plane në jetën e tij. Rama punon me çengela. Këta janë politikanë lehës me zinxhir në qafë. Kanë 34 vite që nuk guxojnë të hapin dosjet. Pastaj merret me Ballkanin e Hapur, pakte të fshehta, takon Makronin për të bërë biznes, solli Klintonin në pleqëri. Vetëm të bëjë lajm. Tha që do bëhej shef i madh i NATO. Kjo është shashkë dhe detyrim.

-Pse detyrim?

Ata që e mbësëtesin, McGonigalët, administrata e Soros, kërkojnë që Rama të kthehet në vasalitetin e tij duke qenë kokrra e hajdutit. Ka Bilain të dënuar atje që vesh me fustan. Ka çështjen McGonigal të hapur. Ka një aferë të hapur publike që do i japë Sazanin dhëndrit të Trump. Vlahutini, Luja që heshtën. Anijet e Bangladeshit. Sherri me Erdoganin për gylenistët. I vetmi që takoi në OKB ishte Erdogani dhe ai nuk vjen t’i inaugurojë xhaminë. Ky është fiks ajo që ka thënë Apollon Baçe: ‘Bëni me Shqipërinë çfarë të doni, na lini të bëjmë me shqiptarët ç’të duam’. Ky është një lëpirës. Si e shoh unë, s’ ka të bëjë me bektashinjtë shqiptarë.

-Mediat turke flasin se fshihet Izraeli…

Unë them është pazar i muxhahedinëve të sjellë në Manëz dhe afganëve të sjellë nga administrata Biden. Kemi dy aksione të Ramës, një që bastisi ambasadën iraniane dhe një sherr me ndërhyrje në territorin iranian. Se ata e kanë blerë atë. Atje është mërgata e qyqeve iraniane, ose opozita iraniane që kujdeset Amerika ta mbajë te ne. Që nuk e bëri me asnjë vend tjetër ish-komunist. Nuk u dhanë dot pasaporta dhe tani i thonë hap sytë ti se shqiptarët janë leshko.

