Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partia Demokratike e Shqipërisë, Myslim Murrizi ka komentuar situatën e brendshme në Partinë Demokratike, duke shpalosur kritika ndaj funksionimit të opozitës.
Gjatë një interviste televizive, Murrizi u shpreh se opozita ka nisur të forcohet, por sipas tij pritet të jetë më kurajoze pas zhvillimit të Kuvendit Kombëtar.
Ai deklaroi se, sipas tij, duhet të ketë largime të personave që i cilësoi si nihilistë dhe hipokritë, duke shtuar se disa deputetë, sipas tij, nuk kanë qenë të pranishëm në zonat ku janë zgjedhur dhe nuk gëzojnë reputacionin që duhet të ketë një përfaqësues i opozitës.
Murrizi ngriti edhe pyetje mbi, sipas tij, mungesën e reagimit të fortë nga opozita, duke aluduar për mundësi pazaresh të nëndheshme politike, ndërsa shtoi se drejtuesit politikë duhet të jenë më aktivë në terren.
Ai theksoi gjithashtu se protestat e opozitës nuk duhet të organizohen vetëm në Tiranë, por edhe në qytete të tjera të vendit, për të rritur, sipas tij, përfshirjen dhe presionin politik.
“Fati u buzëqesh kurajozëve. Opozita ka nisur të bëhet, por e pres më kurajoze pas Kuvendit Kombëtar duke larguar një pjesë nihilistësh dhe hipokritësh që nuk dinë gjë tjetër, kanë një vit nuk shkelin në zonat që janë zgjedhur dhe nuk gëzojnë reputacionin që duhet të ketë një deputet i opozitës. Pse duhet të kenë frikë kur kanë 13 vite që nuk janë në pushtet? A kanë pazare të nëndheshme? Pse nuk shkojnë drejtuesit politikë? Protesta të tilla nuk kemi pse i bëjmë vetëm në Tiranë”, u shpreh ai.
