“E kam njohur që nga dhjetori i 1990-ës. E mbaj mend në grevën e Poliçanit. E njoh personalisht si njeri që nuk ka ardhur nga blloku, ka ardhur nga çizmja dhe është bërë me zor ai që është bërë.

Nuk ka qenë i piketuar derisa prindërit e tij nuk vijnë nga blloku. E mbaj mend në krizën e Kosovës, kam qenë i dërguar nga PD në Kukës ai menaxhonte krizën e të ardhurave të Kosovës”, tha Murrizi.