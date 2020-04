Spitalet në Japoni po i largojnë gjithnjë e më shumë njerëzit e sëmurë pasi vendi lufton me rritje të numrit të infektimeve të reja me covid-19. Sistemi shëndetësor I vendet rrezikon të shembet.

Në një rast të fundit, një ambulancë që mbante një njeri me ethe dhe vështirësi në frymëmarrje u refuzua nga 80 spitale dhe u detyrua të kërkojë me orë të tëra për një spital në qendër të qytetit të Tokios që do ta trajtonte.

Shoqata Japoneze për Mjekësinë Akute dhe Shoqata Japoneze për Mjekësi Urgjente thonë se shumë dhoma urgjente spitalore nuk pranojnë të trajtojnë njerëzit përfshirë ata që vuajnë nga sulmet në zemër dhe dëmtimet e jashtme. Japonia fillimisht dukej se e kishte mbajtur nën kontroll shpërthimin, duke shkuar pas grupimeve të infeksioneve në vende specifike, zakonisht hapësira të mbyllura siç janë klubet, palestrat dhe vendet e takimit. Përhapja ka nxjerrë në pah dobësitë themelore në kujdesin mjekësor në Japoni, e cila është vlerësuar prej kohësh për sistemin e saj të sigurimit me cilësi të lartë dhe kostot e arsyeshme.

Përveç një dëshire të përgjithshme për të përqafuar distancimin shoqëror, ekspertët fajësojnë paaftësinë e qeverisë dhe mungesën e përhapur të mjeteve mbrojtëse dhe pajisjeve, në mënyrë që punonjësit mjekësorë të bëjnë punën e tyre. Japonisë i mungojnë shtretërit e mjaftueshëm spitalore, punëtorët mjekësorë ose pajisjet. Forcimi i shtrimit në spital i kujtdo që ka virusin, madje edhe ata me simptoma të buta, ka lënë spitalet të mbingarkuara dhe të pamjaftueshme.

Tashmë “kolapsi i mjekësisë së urgjencës” në Japoni, ka ndodhur, thotë Shoqata Japoneze për Mjekësi Akute dhe Shoqata Japoneze për Mjekësi Urgjente. Me rreth 10,000 raste dhe 170 vdekje, situata e Japonisë nuk është aq e rëndë sa ajo e New York City që ka pasur më shumë se 10,000 vdekje, ose Italia, me më shumë se 21,000 vdekje, sipas Universitetit Johns Hopkins. Por ekziston frika se shpërthimi i Japonisë mund të përkeqësohet.