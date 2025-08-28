Shumë njerëz mendojnë se vetmia është pasojë e mungesës së aftësive sociale apo e mungesës së miqve përreth. Por, faktet tregojnë se edhe kur jemi të rrethuar nga njerëz apo mes turmave, mund të ndjehemi të vetmuar.
Vetmia nuk është ndjesi e këndshme. Por, shumë studime tregojnë se njerëzit me koeficient të lartë inteligjence janë më pak të prirur të zenë miq.
Megjithatë pyetja që ngrihet është se a janë të lidhura inteligjenca dhe vetmia. A janë njerëzit e mençur më të vetmuar? Nuk ka një përgjigje të prerë, por ajo që dihet është se individët inteligjentë janë më të prirë ndaj ankthit dhe ankthi shpesh çon në vetmi.
Në shoqërinë e sotme, sidomos gratë, përballen me pritshmëri të larta: të jenë tërheqëse, të afta, të kenë kohë për vetëzhvillim përmes librave dhe njëkohësisht të kujdesen për pamjen e jashtme. Ky presion i vazhdueshëm ka bërë që gjithnjë e më shumë gra të zgjedhin vetminë, qoftë përmes udhëtimeve vetëm, ku nuk u duhet të kënaqin të tjerët apo të varen nga dikush.
Për një kohë të gjatë, gratë beqare janë etiketuar si të vetmuara, një gjë që rrallë i ndodh burrave. Por, në të vërtetë, burrat dhe gratë janë të barabartë në nevojën për hapësirë personale. Për ata që duan të njohin njerëz të rinj, të çlodhen apo të përjetojnë ndjesinë e lirisë, vetmia nuk është frikshme.
Të rinjtë sot e shfrytëzojnë fundjavën për udhëtime të shkurtra, shpesh me persona që i takojnë për herë të parë. Edhe pse këto udhëtime janë të shkurtra, ato ndihmojnë në uljen e stresit.
Nga ana tjetër, njerëzit inteligjentë shpesh vlerësojnë autonominë. Ata preferojnë të marrin vendime vetë, pa ndikime të jashtme, dhe të ndjekin rrugën e tyre. Vetmia, për ta, nuk është izolim është hapësira që i lejon të mendojnë lirshëm, të eksplorojnë ide të reja dhe të ndjekin qëllimet e tyre me përqendrim dhe vetëkontroll.
Kjo nuk do të thotë se ata i shmangen marrëdhënieve shoqërore. Përkundrazi, ata zgjedhin me kujdes dhe e shndërrojnë praninë e tyre në shoqëri një “luks” të rrallë, që të tjerët e presin me padurim.
Çdo individ është i ndryshëm. Ndërsa disa njerëz shumë inteligjentë janë më produktivë kur punojnë vetëm, të tjerë mund të ndihen më të motivuar në prani të të tjerëve. Të jesh vetëm nuk do të thotë të jesh i vetmuar. Njerëzit me inteligjencë të lartë mund të kenë marrëdhënie të forta dhe njëkohësisht të shijojnë përfitimet e vetmisë.
Për ta, kjo vetmi krijon mundësi për fokus të thellë, mendim kritik dhe krijimtari, elementë thelbësorë për çdo projekt apo përpjekje personale.
