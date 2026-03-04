Ka përfunduar mbledhje e kryeministrit Edi Rama me socialistët e kryeqytetit.
Rama u ka kërkuar ekipit të Tiranës që dalin në terren për të takuar qytetarët për organizimin e brendshëm.
Deputetët dhe ish deputetët do të duhet të koordinoheni me bashkinë e Tiranës për problematikat që më pas të raportohen
Burime tregojnë se Rama u ka kërkuar më shumë angazhim të gjithëve në veçanti bashkisë së Tiranës, sidomos për hapësirat publike.
Mësohet se Kryeministri u ka thënë të pranishme:
“U kam thënë se mungesa e kryetarit te zgjedhur do të jetë një problem, por ju nuk e keni marrë shumë seriozisht në atë kohë”.
Gjithashtu pritet të ngrihet një grup pune nën drejtimin e Manastirliut për të identifikuar të gjitha problematikat dhe të raportohen sërish në mbledhjet e tjera.
Përveç Kryeministrit, në mbledhje kanë folur edhe deputetë të tjerë, Erion Braçe ka ngritur shqetësimet e zonës së tij elektorale dhe kërkesën për të gjetur zgjidhje. Gjatë kësaj jave pritet të ketë një takim me drejtuesit e njësive administrative në Tiranë.
