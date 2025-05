Partia “Mundësia” mbylli sot (9 maj) fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, ku është një prej forcave të reja garuese për vende në Parlamentin e ardhshëm.

Mitingu përmbyllës u mbajt në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, ku të pranishëm ishin mijëra mbështetës.

Në fjalën e tij, kryetari Agron Shehaj u shpreh se ata do ia dalin dhe do e vijojnë betejën e tyre opozitare edhe pas 11 majit.

“Ne nuk blihemi. Ia kemi dale gjithmonë. Do ia dalim. S’ka asnjë dyshim. Të dielën për ndryshimin e madh, tani ata na kanë frikë. Ne do bëjmë një Shqipëri që punon për të gjithë ne. Ia kemi dalë me punë të ndershme dhe të dielën kemi një mundësi. Nuk do të tërhiqemi pas 11 majit, beteja do vazhdojë”, tha Shehaj mes të tjerave.