Dashi

Hëna e tremujorit arrin në shenjën e zodiakut të Bricjapit, sektori juaj i karrierës dhe statusit shoqëror. Diçka e madhe mund t’ju ndodhë tani në fushën e karrierës tuaj. Puna e madhe dhe përpjekjet tuaja do të shpërblehen.

Demi

Gjithçka do të shkojë mirë për ju, dashuria, paratë dhe karriera. Megjithatë, ju ende keni qëllime të tjera. Sot ka gjasa që të mendoni më shumë rreth çështjeve shpirtërore. Do të vendoseni përballë dy zgjedhjeve. Mos nxitoni për të marrë një vendim.

Binjakët

Hëna e Tremujorit në Bricjap ndikon në sektorin tuaj të burimeve dhe sekreteve të përbashkëta. Ky është një kohë e vështirë për ju tani, por që do të jetë gjithashtu shpërblyese. Ju mund të përpiqeni të zbuloni gjërat të cilat do t’ju shërbejnë në të ardhmen.

Gaforrja

Është koha që ju të bëni një vlerësim të thellë të asaj në të cilën jeni futur dhe nga çfarë keni nevojë për të nxjerrë veten. Ndoshta ju keni thënë “po” për shumë gjëra dhe ka ardhur koha për të rishikuar partneritetet. Nuk ke nevojë të bësh më shumë, mjafton të përfundosh gjërat të cilat ke planifikuar.

Luani

Kini kujdes me financat pasi ditën e sotme mund të keni disa shpenzime të paparashikuara. Do të jetë një ditë e ngarkuar e karakterizuar nga një ngarkesë e fortë pasioni dhe sensualiteti. Kthimet e mundshme të dashurive të largëta por edhe flirtimet që do t’ju ​​ndalojnë të përqendroheni te partneri.

Virgjëresha

Gjërat do të fillojnë të ndryshojnë në jetën tuaj romantike, por mund t’ju ​​duhet të bëheni pak krijues. Por, do të varet nga ju që të bëni disa ndryshime të rëndësishme. Zemrat e vetmuara do të synojnë të gërshetojnë njohje të reja intriguese.

Peshorja

Mundësi të reja në karrierë shfaqen në rrugën tuaj. Familja dhe miqtë mund të duken të ngadaltë ndaj një kërkese qe keni pasur ndaj tyre. Mos u shqetësoni, sepse çdo gjë kërkon kohën e vet. Energjia planetare ju favorizon në fushën e biznesit.

Akrepi

Tremujori i Hënës në sektorin tuaj të komunikimit gjithashtu thekson rolin që ju luani në komunitetin tuaj. Kjo nuk është koha më e gëzuar, sepse çështjet e rëndësishme ende nuk kanë marrë rrugën e zgjidhjes. Është veçanërisht e rëndësishme që ju të bëni një përpjekje tjetër duke mos hequr dorë lehtë.

Shigjetari

Paratë janë motoja juaj këtë javë, por gjërat kryesore që duhet të bëni sot janë të relaksoheni dhe të shijoni ditën tuaj. Ndoshta nuk jeni në humor pasi do bëni një udhëtim që nuk ju pëlqen. Qëndroni vigjilent, sepse mund të merrni një mesazh të rëndësishëm sot.

Bricjapi

Kjo është koha juaj për të punuar shumë për atë që besoni. Nëse dikush ju ka lënduar ose zhgënjyer, bëni mirë ta falni dhe të ecni përpara, pasi nëse do të mbani mëri, nuk do të jetë aspak në favorin tuaj. Partneri/partnerja do t’ju kërkojë vëmendje maksimale.

Ujori

Nuk ka kohë më të mirë se kjo për t’u çliruar nga problemet që nuk janë tuajat. Nëse po përgatiteni të merrni një vendimi të rëndësishëm në jetën tuaj personale, përpiquni ta shtyni atë për një moment tjetër. Nëse doni të jeni të sigurt që të merrni atë që dëshironi, duhet të prisni edhe pak. Mendoni me qetësi dhe mos u tregoni pesimist.

Peshqit

Hëna e Tremujorit mund të jetë një pikë thyerje për ju kur filloni të shihni se si individë të caktuar në jetën tuaj nuk ju ndihmojnë më ose nuk i shërbejnë ndonjë qëllimi. Ngjarjet e kësaj dite mund të krijojnë shumë pasiguri në të ardhmen tuaj të afërt, por mos e prishni qetësinë. Mos jini tepër konservator në të menduarit tuaj dhe respektoni njerëzit që bëjnë zgjedhje që janë shumë të ndryshme nga ju.