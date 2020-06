Astrologët rendisin 3 shenjat e horoskopit që dinë të ruajnë mirë sekretet.

Demi: Nëse ka një shenjë që e njeh rëndësinë e ruajtjes së një sekreti, ai është Demi. Nëse keni nevojë për dikë që t’iu mbështesë e t’Ju dëgjojë, flisni me një Dem. Ata janë thuajse si agjentë sekretë dhe prej tyre nuk mund të zbulosh asgjë.

Akrepi: Në qoftë se i tregoni një sekret një Akrepi dhe i thoni të mos i thotë askujt tjetër, jini të sigurtë që nuk do t’ju lërë në baltë. Të lindurit nën këtë shenjë janë shumë të rezervuar dhe të besueshëm. Ajo që flitet mes jush dhe tyre ngelët po aty.

Bricjapi: Personat e shenjës së Bricjapit jo vetëm që nuk do tregojnë kurrë një sekret që ju thonë, por ata as nuk do përdorin informacionet që kanë edhe nëse do ju duheshin. Ata janë transparentë, të organizuar dhe e dinë se nuk duhet abuzuar me besimin e dikujt.