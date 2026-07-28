Presidenti i SHBA Donald Trump ka lëshuar kërcënime të reja ndaj Iranit, duke deklaruar se forcat e armatosura amerikane janë në gjendje të godasin dhe të shkatërrojnë infrastrukturën kritike të vendit në një kohë shumë të shkurtër, nëse Teherani nuk pranon një marrëveshje.
Sipas tij, nëse do t’i duhet të “përfundojë punën” që la të papërfunduar, objektivat kryesorë do të jenë urat dhe termocentralet iraniane. Trump theksoi kontrastin mes viteve që duhen për ndërtimin e tyre dhe kohës së nevojshme për t’i shkatërruar.
“Një urë kërkon rreth 10 vjet për t’u ndërtuar, ndërsa shumica e urave kritike mund të shkatërrohen në më pak se dy orë,” u shpreh ai. Sipas presidentit amerikan, edhe termocentralet mund të shkatërrohen plotësisht brenda një dite.
Trump paralajmëroi gjithashtu se, nëse Irani refuzon të arrijë një marrëveshje, SHBA-ja do të godasë edhe objektet bërthamore iraniane në Malin Pickaxe.
Duke folur për situatën në rajon, ai deklaroi se kontrolli mbi Ngushticën e Hormuzit u takon Shteteve të Bashkuara dhe jo autoriteteve iraniane. Sipas tij, Irani mund të vendosë mina detare për të penguar lundrimin, por kontrolli i përgjithshëm në zonë mbetet në duart e SHBA-së.
Trump paralajmëroi se një operacion i tillë ushtarak do të kishte pasoja të rënda për Iranin, duke lënë rreth 91 milionë banorë pa energji elektrike dhe duke paralizuar rrjetin kryesor rrugor të vendit.
Megjithatë, ai theksoi se këto deklarata synojnë të ushtrojnë presion ndaj Teheranit për t’u rikthyer në tryezën e negociatave. Trump shtoi se, edhe pse SHBA-ja ka aftësinë të ndërmarrë një sulm të tillë, ai do të preferonte të shmangte një përshkallëzim ushtarak nëse mund të arrihet një marrëveshje me rrugë diplomatike.
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