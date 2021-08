Themeluesi i Microsoft, Bill Gates dha një intervistë me Anderson Cooper në emisionin e CNN ku pranoi se ka qenë një gabim i madh koha që ka kaluar me pedofilin Jeffrey Epstein dhe tha se me të kishte ndarë disa darka e dreka.

Sipas Daily Mail 65-vjeçari ka pranuar se ishte trishtuar shumë pas divorcit me ish-gruan e tij Melinda Gates. Bil ka treguar se shoqëria e tij me Epstein kishte filluar që në 2011, por ne 2013 kjo shoqëri ishte bërë shkak për një grindje mes tij dhe Melindës pasi kjo e fundit ishte e shqetësuar për marrëdhënien e tyre.

Mendohet se ky ka qenë edhe një shkas pse u divorcuan çifti miliarder, pasi në 2019 kur takimet e Bill me Epstein u bënë publike, melimda kërkoi një avokat personal për të hapur proceduat e divorcit.