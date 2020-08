Disa njerëz janë aq të nxituar në reagimet e tyre saqë nuk i marrin parasysh pasojat. Pikërisht ky impulsivitet i bën që të marrin vendime të gabuara në jetë, për të cilat një ditë do të pendohen.

Por këtu ndikon edhe shenja e horoskopit që specifikon edhe karakteristikat e personalitetit të një personi, prandaj këto shenja janë më impulsive se të tjerat:1.Dashi

A ka ndonjë shenjë më impulsive se Dashi? Përgjigjja është jo. Dashi jo vetëm që është plot adrenalinë, por ai mund të marrë edhe rreziqe mbi vete sepse ato e bëjnë të ndihet i gjallë. Dashi është aventurier, kurajoz dhe plot jetë. Sidoqoftë, anët negative të impulsivitetit të Dashit kanë tendencë të japin zë për gjithçka që kanë në mendje, pavarësisht nga rrethanat. Të gjitha veprimet e tyre janë spontane, ato janë të pahijshme dhe mizorisht të thjeshta dhe absolutisht nuk duan të ofendojnë.

2.Binjakët

Ndonjëherë ata sillen me kujdes dhe moderim, por në disa raste ata janë absolutisht të pakujdesshëm dhe emocionalë. Ata e kanë të vështirë të përqendrohen në një gjë, kështu që tentojnë të veprojnë në mënyrë impulsive. Pavarësisht nga rezultati i vendimit të tyre, binjakët mund ta kthejnë atë në një histori elegante që do të tregohet në festa apo ngjarje shoqërore.3.Peshorja

Peshorja bën shumë gjëra në jetën e saj impulsivisht. Kur Peshorja dëshiron diçka, ajo duhet ti marrë ato me çdo kusht. Peshores i pëlqen t’iu japë dhurata të afërmve, pavarësisht kufizimeve të tyre financiare.

4.Shigjetari

Kjo shenjë nuk pëlqen të jetë “e lidhur”, kështu që do të reagojë me impulsivitet dhe me shumë gjasa do të fillojë të shpërthejë. Shigjetarët janë të padurueshëm, sepse veprojnë shpejt, pothuajse pa menduar edhe nëse e dinë se kjo mund të ketë pasoja negative, por zakonisht nuk u intereson.

5.Ujori Ujorët janë jashtëzakonisht të pavarur dhe nuk duan të ndjekin turmën. Kjo shenjë mund të jetë e egër në veprimet e saj dhe për këtë arsye mund të ndërmarrë veprime të papritura dhe shumë të nxituara. Një Ujor tipik përpiqet të kapërcejë të gjitha problemet, por nuk ka gjithmonë një zgjidhje racionale. Ai mund të përfshihet në të gjitha llojet e projekteve për të treguar dhe demonstruar aftësitë e tij të shkëlqyera pa shqyrtuar problemet e mundshme paraprakisht.

6.Peshqit

Peshqit urrejnë të vlerësojnë pro dhe kundra dhe për këtë arsye bëjnë një zgjedhje të menjëhershme, pa e analizuar atë në një mënyrë të veçantë. Peshqit mund të premtojnë diçka spontane, pastaj të shkojnë në fund dhe të fshihen sikur të mos kishte ndodhur asgjë.