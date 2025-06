Analisti Baton Haxhiu, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka folur për luftën Izrael-Iran dhe goditjen e bazave bërthamore iraniane nga SHBA-të.

Haxhiu tha se kundërpërgjigja e Iranit, me hedhjen e raketave drejt bazave amerikane në Katar dhe Irak, ishte thjesht një “bombardim në zbrazëti”.

“Është një bombardim në zbrazëti, të gjithë elementet jo esenciale, para fillimit të bombardimit janë të larguara nga vendet ku mund të sulmohet nga Irani.

Bombardimet e SHBA, kur Shtëpia e Bardhë vendosi të sulmohet Irani, kanë kaluar 5-6 ditë derisa u mor. Elementet jo esenciale janë larguar nga vendet e ngjarjes, duke përfshirë edhe njerëzit rreth Iranit.

Kjo ka dy elemente, nëse ky bombardim ka ndodhur pa viktima dhe dëme, Irani për probleme te brendshme, thotë e kthyem bombardimin dhe tani kërkojmë bisedime ose paqe. Varianti i dytë është, nëse Irani ose një prej liderëve ekstremistë thotë do të vazhdojmë luftën, aty do të ketë pasoja serioze.

Izraeli e ka nisur luftën dhe Irani nuk ka fuqi të bëjë të tilla. Por përmes milicive dhe grupeve terroriste do të krijojë problem. SHBA për këtë arsye janë në pozitë të vështirë. Irani mund të kërkojë paqe, por elementet radikale nuk e lënë”, tha Haxhiu.

Lidhur me konfliktin, Haxhiu deklaroi se përshkallëzimi sjell përfitime për Rusinë dhe Kinën, për luftën në Ukrainë apo konfliktin e ngrirë në Taivan.

“Përfitueset më të mëdhenj janë Kina dhe Rusia. Rusia për Ukrainën dhe Kina për Taivanin që mund ta sulmojë apo okupojë dhe pastaj këtu kutia e pandorës hapet për të gjithë konfliktet e ngrira që kanë qenë deri tani.

Nëse SHBA hyn frontalisht, jo me trupa, por frontalisht dhe politikisht për të ndërruar regjimin, mendoj se tre fronte vështirë të mbahen. Një negociatë e ardhshme, kur ka pafuqi, Kina ka hapësirë për destabilizim. Mund të kemi një treshe që do të diskutojë të ardhmen, SHBA, Rusia dhe Kina. BE u poshtërua”, tha ndër të tjera Haxhiu.