Elon Musk ka tërhequr vëmendjen me një deklaratë ironike drejtuar Taylor Swift, pas përkrahjes që këngëtarja i dha Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale amerikane. E njohur për reagimet e saj sociale, Swift publikoi një foto ku pozonte me macen e saj, duke e quajtur veten “Zonja me mace, por pa fëmijë.” Ky postim ishte një përgjigje ndaj komenteve të republikani JD Vance, i cili kishte ironizuar gratë që zgjedhin të mos kenë fëmijë, por të mbajnë mace.

Musk, që njihet për simpatinë e tij ndaj politikave të Donald Trump, nuk e la pa reaguar. Duke bërë një postim sarkastik në rrjetin social X, ai shkroi: “Në rregull, Taylor… ke fituar. Do të bëj një fëmijë me ty dhe do t’i ruaj macet e tua me jetën time.”

Komentet e JD Vance kishin ngjallur reagime të shumta në Amerikë, veçanërisht nga gratë që e panë ironinë e tij si një formë paragjykimi. Ndërkohë, Swift vazhdoi të shfaqë mbështetjen e saj për Harris në një deklaratë të bërë pas debatit presidencial.