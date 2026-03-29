Sulmuesi Ernest Muçi nuk do të jetë në dispozicion të trajnerit Silvinjo për ndeshjen miqësore ndaj Ukrainës, që do të zhvillohet më 31 mars.
Sipas njoftimit nga Federata Shqiptare e Futbollit, lojtari ka shfaqur probleme fizike dhe nuk ka marrë pjesë në seancat stërvitore me pjesën tjetër të ekipit. Për këtë arsye, është vendosur largimi i tij i parakohshëm nga grumbullimi i kuqezinjve.
Muçi do të rikthehet menjëherë pranë klubit të tij, Trabzonspor, ku pritet t’u nënshtrohet ekzaminimeve të mëtejshme mjekësore për të përcaktuar shkallën e dëmtimit.
Sulmuesi u rikthye në radhët e Kombëtares për ndeshjet e fazës “play-off”, ku në sfidën e fundit ndaj Polonisë u aktivizua si zëvendësues gjatë pjesës së dytë. Ky është largimi i tretë nga radhët e Shqipërisë pas Ylber Ramadanit dhe Arlind Ajetit.
