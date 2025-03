Gazetari Flogert Muça vuri në dukje në studion e emisionit ‘Repolitix’ në Report Tv, duke marrë shkas nga epitetet që kanë ndezur politikën së fundmi, të cilat kanë në dukje edhe një kapërcim të limitit etik, se Sali Berisha në krahasim me Ramën dhe Bashën ka një fjalor 100 herë edhe më të keq e të zi se ata dy.

Ai kujtoi këtu deklaratat e hershme të kreut të PD-së të bëra si kërcënime dhe fyerje ndaj prokurorit Altin Dumani, ndaj politikanëve të ndryshëm, ish-kryeprokurores dhe një prej prokuroreve aktuale.

“Berisha në fjalor është 100 herë më i keq se Rama dhe Basha së bashku. Ai përdor fjalët e fundit të fjalorit, më të zezat për kundërshtarët. Po merret me Dumanin, i tha edhe kuçkë prokurores. I ka thënë edhe dashnorja e filanit prokurores. Ka dy fushata, një me atë virtuale me rrjetet sociale që kanë trendë dhe algoritma dhe tjetra e Berishës, fushata e doktorit, me deklarata e pyetje-përgjigje. Rama dhe Basha janë treguar smart (të zgjuar), a kanë marrëveshje, a u ka ndezur dhe ka vazhduar se di, po duket se është kthyer në strategji dhe jo vetëm për show. Po e shfrytëzojnë të dyja palët. Berishës psh. kjo teknikë nuk i ecën, nuk i ndez. Sepse është politikan i vjetër, klasik. Kurse Bashës i ndezi, ndoshta edhe mosha dhe trendi i kohës. Kjo është strategji”, thotë ai.

Gazetari iu përgjigj juristit Dhuli, që tha se Rama po përdorte fjalor fyes dhe banal ndaj “doktorit”.

“E kanë kthyer në banale, me fyerje. E kanë thyer të gjithë barrierën etike të tyre. Rama ka strategji vetëm të përdorë Bashën ndoshta për herë të fundit. Ai ka qëllim që të shpërqëndrojë opozitën”, tha Dhuli.

Kurse Ermal Peçi tha se ishte surprizuar nga Basha dhe ra dakord se ishte strategji.

“Të gjithë këtu jemi të surprizuar se si Basha i ka kthyer përgjigje. Kjo është një strategji”, tha ai.