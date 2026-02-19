Nisja e muajit të Ramazanit korrespondoi dhe me rritjen e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike të Iranit. Afrimi i forcave ushtarake amerikane drejt bazave të saj në Gjirin Persik, kanë vështirësuar negociatat ndërmjet tyre.
USS Gerald Ford, grupi i aeroplanmbajtëses më i avancuar në arsenalin e SHBA-ve, mund të mbërrijë në rajon që këtë fundjavë. Megjithatë mjaft forca ajrore amerikane kanë mbërritur tashmë në bazat e tyre në Gjirin Persik, specifikisht në bazat amerikane të Bahrenit dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Por nisja e muajit të shenjtë të Ramazanit mund të bëhet “ndërmjetësja” imponuese që situata mos të përshkallëzojë në Lindjen e Mesme. Një sulm në ditët e ardhshme mund të sjellë një përçarje të aleancës së SHBA-ve me vendet arabe dhe gjithashtu një përbashkim të faktorëve influencues brenda Iranit. Presidenti Trump nuk ka vendosur ende nëse do ta sulmojë Iranin, por kjo fundjavë mund të jetë determinante në vendimin e tij.
Sidoqoftë, muaji i Ramazanit, duke pasur një gravitet të madh në kulturën religjioze në Lindjen e Mesme, mund të dëmtojë influencën amerikane me aleatët e saj arabë, të unifikojë faktorët polarizues brenda Iranit dhe gjithashtu të përkeqësojë raportet e brishta izraelito-arabe dhe një përshkallëzim ushtarak izaraelito-iranian.
