Këngëtarja me famë botërore Dua Lipa dhe bashkëshorti i saj, aktori Callum Turner, vazhdojnë të shijojnë muajin e mjaltit në Itali, duke tërhequr vëmendjen me momentet e tyre romantike.
Pasi kaluan disa ditë në Romë, çifti është zhvendosur në Porto Ercole, në bregdetin e Toskanës, një destinacion i njohur për natyrën e egër dhe ujërat kristal të pastër. Atje, ata u fotografuan duke kaluar një ditë relaksi në plazh, duke notuar në det dhe më pas duke shkëmbyer puthje pasionante nën dushin e plazhit.
Çifti kurorëzoi dashurinë në fund të majit me një ceremoni civile në Marylebone Town Hall në Londër, ndërsa festimet vazhduan për tri ditë në Palermo të Sicilisë, në vilën historike Villa Valguarnera. Në mesin e të ftuarve ishin emra të njohur si Elton John, Charli XCX dhe Donatella Versace.
Pas dasmës, Dua dhe Callum kanë zgjedhur të kalojnë një muaj mjalti të gjatë në Itali, ku vazhdojnë të shfaqen më të dashuruar se kurrë.
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