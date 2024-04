Fshatra piktoreske në majë të kodrave, vende të jashtëzakonshme antike, plazhe parajsore dhe male spektakolare… Këto janë 10 vendet më të bukura që duhen vizituar gjatë një udhëtimi në Shqipëri, shkruan Cyrielle Didier në MSN.

Berati, qyteti i bukur i një mbi një dritareve

Rreth 100 kilometra larg Tiranës, qyteti i njohur si “qyteti i një mijë dritareve” ka një bukuri të parezistueshme.

I strehuar midis dy kodrave dhe lumit Osum, ai shfaq me krenari shtëpitë e tij osmane buzë shkëmbit dhe labirintin e rrugëve të shtruara, disa prej të cilave datojnë në shekullin e XV.

Pamja më e paharrueshme? Kalaja mahnitëse e Beratit, një kështjellë e shekullit të XIII me pamje nga qyteti në një lartësi prej 187 metrash, duke ofruar një panoramë të këndshme të gjithë luginës.

Është një mjedis shqiptar i përsosur, të cilin nuk do të dëshironit ta humbisnit.

Butrinti, një vend i jashtëzakonshëm arkeologjik

I vendosur në skajin jugor të Shqipërisë, zona arkeologjike e Butrintit është shtëpia e disa mbetjeve të shumëllojshme.

Vendi ishte fillimisht një vendbanim grek, përpara se të bëhej një qytet romak, më pas një dioqezë, përpara se të pushtohej nga Bizanti dhe më pas Venediku.

Në disa qindra hektarë një mjedis natyror të bukur që të lënë pa frymë, mund të zbuloni muret mesjetare, një teatër grek, një kullë veneciane, një bazilikë bizantine dhe rrënoja romake.

Dhërmiu, bukuria e Rivierës Shqiptare

Me shtëpitë e tij të bardha të ngritura lart mbi det, resorti i vogël bregdetar i Dhërmiut, në bregun e Jonit, është një vend me të vërtetë i bukur.

Rrethinat e tij, për më tepër, zotërojnë një bukuri të rrallë: i kufizuar nga malet Cerauniane dhe i rrethuar nga plazhet parajsore, gjiri ofron shtigje të paharrueshme ecjeje si kanioni i Gjipesë, me shkëmbinjtë e tij spektakolar me pamje nga një gji me rërë të rrethuar nga ujërat bruz.

Sheshi ”Skënderbej”, zemra historike e Tiranës

Kjo hapësirë e pamasë, kushtuar Skënderbeut – heroit kombëtar të Shqipërisë që udhëhoqi rezistencën kundër Perandorisë Osmane në shekullin e XV – është zemra historike dhe e gjallë e Tiranës.

Krejtësisht i pedonalizuar, sheshi është i mbushur me restorante dhe përbën një pikënisje të shkëlqyer për të eksploruar historinë dhe kulturën shqiptare.

Arkitektura e ndërtesave ngjall disa periudha pushtimi në historinë shqiptare (pushtimi osman, italian, fashist dhe sovjetik).

Në mënyrë të ngjashme, ju mund të vizitoni Muzeun Historik Kombëtar i cili gjurmon dy mijëvjeçarët e historisë së rajonit.

Gjirokastra, qyteti i bukur osman

I famshëm për qendrën dhe fortesën e tij të bukur historike, qyteti jugor i Gjirokastrës është listuar si një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s për ndërtesat e tij të ruajtura të epokës osmane.

Qyteti përfshin një seri të jashtëzakonshme shtëpish dykatëshe të shekullit të XVII, një pazar osman, dy kisha dhe një xhami të shekullit XVIII.

Gjithashtu, do të zbuloni një mjedis historik në sfondin e bukur të luginës së lumit Drin.

Kruja, qyteti i mrekullueshëm mesjetar në periferi të Tiranës

Rreth 30 kilometra larg Tiranës, qyteti i vogël mesjetar i Krujës është i famshëm për kështjellën e tij në majë të kodrës, ku ndodhet Muzeu Kombëtar i Gjergj Kastrioti Skënderbeut, kushtuar heroit shqiptar.

Mes një peizazhi të mrekullueshëm malesh të mbuluara me pisha, qyteti i vjetër ka mjaft karakter, me rrugët e tij me kalldrëm, shtëpitë e vjetra me mure të bardha, një sërë monumentesh osmane dhe pazarin e vjetër (Pazari i Vjetër), plot me suvenire tradicionale artizanale.

Ishulli i vogël i Zvërnecit, laguna e tij dhe manastiri bizantin

Në bregdetin qendror të Shqipërisë, përballë rajonit të Pulias në Itali, në pjesën veriore të rajonit të Vlorës ndodhet Zvërneci.

Në zemër të saj, laguna e qetë e Nartës është shtëpia e ishullit të vogël të Zvernecit, të cilin mund ta arrini nëpërmjet një ure gjarpëruese 270 metra të gjatë.

Kjo tokë e mbuluar me pisha është shtëpia e manastirit bizantin të shekullit të XIII të Shën Marisë të ruajtur mirë.

Në fund të ditës, ka të ngjarë të dalloni disa flamingo rozë.

Parku Kombëtar dhe Lugina e Thethit, në Alpet Shqiptare

Në veri të vendit, kjo luginë e mrekullueshme në Alpet Shqiptare ka qenë prej kohësh një nga vendet më të izoluara në Ballkan.

Rruga e ndërtuar në vitin 2010 dhe strukturat e Parkut Kombëtar të Thethit të krijuara në vitin 2022 e bëjnë këtë vend të mrekullueshëm të arritshëm për të gjithë.

Ndërtesa të vjetra prej guri të rrethuara nga pyje, shpella dhe lumenj të dominuar nga malet, shkëmbinjtë shkëmborë nga të cilët bien përrenjtë dhe ujëvarat.

Peizazhi është magjepsës. I rrethuar nga një cirk marramendës malesh, fshati i vogël i Thethit me siguri do t’ju mahnisë me hijeshinë e tij.

ATSH