Ditën e enjte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.
Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat hera-herës pritet të jenë deri të dendura.
Reshjet shiu me intensitet të ulët në veriperëndim dhe në ekstremin jugor të vendit do të jenë prezente që në orët e para të 24-orëshit deri në mëngjes. Gjatë ditës, reshjet e shiut priten të jenë të herëpashershme, me intensitet të ulët të karakterit lokal në pjesën më të madhe të vendit.
Në orët e vona të mbrëmjes, reshjet e shiut fitojnë intensitet deri mesatar në veriperëndim, ndërsa në pjesën tjetër të vendit priten reshje shiu me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim juglindje–jugperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare pritet të fitojë shpejtësinë deri 10 m/s.
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon pritet të jetë i forcës 1–3 ballë.
