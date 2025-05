Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime e alternime vranësirash.

Era do të fryjë me drejtim juglindje –veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet do të fitojë shpejtësi 10m/s, shoqëruar me valëzimin në detet Adriatik e Jon të forcës 2ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore 8 deri 23°C

Në zonat e ulëta 11 deri 26°C

Në bregdetare 12 deri 26°C