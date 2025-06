Edhe për ditën e sotme (6 qershor) vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje.

Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare 4 m/s ndërsa në lugina dhe bregdet do të fitojë shpejtësi 7 m/s, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 16 deri 33°C në zonat e ulët 14 deri 36°C dhe në bregdet 17 deri 34°C