Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga masa të nxehta ajrore gjatë kësaj të diele. Sipas parashikimeve meteorologjike, temperaturat priten të ngjiten deri në 39°C në disa qytete të vendit, përfshirë Tiranën, Elbasanin, Beratin dhe Shkodrën.
Ndërkohë, në ultësirën perëndimore dhe zonat bregdetare, temperaturat do të luhaten nga 33°C deri në 37°C, duke krijuar kushte tipike të një vale të fortë të nxehti. Zonat malore do të regjistrojnë temperatura më të moderuara, me vlera që pritet të variojnë nga 29°C deri në 32°C.
Moti do të karakterizohet nga kthjellime dhe diell gjatë pjesës më të madhe të ditës, ndërsa në zonat malore mund të ketë vranësira të lehta kalimtare gjatë orëve të pasdites, pa reshje shiu.
E nxehta nuk pritet të largohet shpejt. Sipas parashikimeve, temperaturat e larta do të vijojnë edhe në fillim të javës së ardhshme, duke mbetur në nivele ekstreme për stinën, ndërsa netët gjithashtu do të bëhen më të ngrohta, sidomos në zonat e ulëta dhe bregdetare.
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