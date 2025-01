Për ditën e sotme, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura shoqëruar me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët.

Në relievet malore në lindje të vendit priten reshje dëbore me intensitet të ulët. Pas orëve të mesditës dhe kryesisht në orët e para të pasdites do të kemi mot me kthjellime e alternime vranësirash kalimtare. Era do të fryjë me drejtim jugperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare deri 6 m/sek e shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen: