Reshjet e shiut dhe vranësirat do të dominojnë orët e para të mëngjesit këtë të martë në pjesën veriperëndimore.

Por gradualisht, reshjet do të përfshijnë të gjithë vendin ku në veri dhe verilindje nuk do të mungojnë as reshjet e dëborës.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit rriten në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga -2°C deri në 14°C.

Era do fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 55 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzim 5 ballë.

g.kosovari