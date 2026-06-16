Ditën e sotme (16 qershor) vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Sipas SHMU-së, moti parashikohet i kthjellët ndërsa vranësirat e pakta deri mesatare më të theksuara, në relievet malore në lindje.
Nga orët e mesditës deri ato pasdite në relievet malore në lindje reshje shiu të dobëta dhe afatshkurtra. Në mënyrë të izoluar dhe relievet e larta malore reshjet në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s. Ndërsa deri do të jetë me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1-3 ballë.
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