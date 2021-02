Nga nesër dhe në vazhdim në vend rikthehen reshjet dhe temperaturat nën zero.

Dy ditët e para në të gjithë territorin do ketë reshje shiu.

E mërkura pritet të ketë më shumë përmirësim, dhe më pas sërish reshje shiu e dëbore.

Situatë krejtësisht e ndryshme do të vijë ditën e premte, pasi pritet depërtimi i rrymave të fohta. Këto do të sjellin mot të kthjellët por me ngrica në zonat malore e ato kodrinore.

Era, do të fryjë nga kuadrati i jugut e vrullshme përgjatë bregdetit dhe zonave luginore. Ditën e premte do të mbizotërojë erë veriore.

Valëzimi këtë javë pritet të arrijë deri në forcën 6 ballë me lartësi vale deri në 2.5m në brigjet detare.

/a.r