Për ditën e sotme (15 janar) vendi ynë parashikohet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme e masa ajrore të ftohta.

Moti parashikohet me alternime kthjellimesh e vranësirash kryesisht përgjatë relieveve malore. Era do të fryje me drejtim veri dhe verilindje, me shpejtësi mesatare 8m/sek.

Ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina pritet të fitojë shpejtësi 12m/sek e shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore -13 deri -2°C;

Në zonat e ulëta -4 deri 13°C;

Dhe në bregdet -1 deri 12°C.