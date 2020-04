Duke filluar nga e premtja, vendi pritet të karakterizohet nga një mot i paqëndrueshëm.

E shtuna dhe e diela do të jenë me reshje shiu në thuajse gjithë territorin.

Po ashtu, edhe temperaturat do të zbresin në disa gradë. Por java e ardhshme pritet të nisë me diell dhe e tillë do të vijojë për shumë ditë.

Pranvera është karakterizuar shpesh me mot të paqëndrueshëm dhe temperatura të ulëta.

Madje deri vonë u regjistruan edhe reshje dëbore në disa zona.

/a.r