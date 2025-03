Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se për ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike , për shkak të masave ajrore të thata dhe të ftohta me origjinë veriore. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet do të fitojë shpejtësi 12m/s e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jo të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore -2 deri 9°C

në zonat e ulëta 2 deri 19°C

dhe në bregdet 5 deri 20°Ca