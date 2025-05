Vranësirat dhe kthjellimet e herëpashershme do vijojnë të na shoqërojnë edhe gjatë kësaj fundjave në të gjithë territorin e vendit tonë.

Gjatë fundjavës nuk do të mungojnë as reshjet e shiut kryesisht në zonat malore.

Edhe java që vjen do të vijojë nën ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht i vranët, me reshje të herëpashershme dhe temperatura që do të pësojnë luhatje të lehta, si edhe me temperatura të cilat nuk do ti kalojnë vlerën e 26 gradë.