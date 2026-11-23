Çatia e spitalit të Pukës është shkatërruar për shkak të erës së fortë dhe një pjesë e saj ka përfunduar mbi një ambulancë.
Pjesë të tjera druri dhe llamarine nga çatia shihen të shpërndara në oborrin e spitalit.
Incidenti i të hënës është shkaktuar nga era e fortë dhe reshjet. Edhe dy vite më parë, çatia e spitalit ishte dëmtuar për shkak të reshjeve të shumta dhe erës së fortë.
“Stuhia e mbrëmshme ka shkaktuar dëmtime të reja në çatinë e urës lidhëse ndërmjet Urgjencës dhe godinës së Spitalit të Pukës. Pavarësisht ndërhyrjes së kryer gjatë ditës së djeshme për zëvendësimin e çatisë, reshjet intensive gjatë natës kanë sjellë dëmtime të tjera në këtë strukturë. OShKSh po ndjek nga afër situatën dhe ka marrë masat e nevojshme për adresimin e kësaj problematike, pa cenuar funksionimin e shërbimeve shëndetësore”, tha Ministria e Shëndetësisë në një njoftim për mediat.
“Spitali Bashkiak Pukë vijon punën normalisht. Shërbimet ofrohen pa ndërprerje dhe pacientët marrin kujdesin e nevojshëm”.
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