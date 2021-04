Autoriteti Rrugor Shqiptar ka njoftuar se punimet në autostradën Tiranë-Durrës nuk do të nisin sot, por nesër për shkak të reshjeve. Për shkak se sot nuk do të ketë punime autostrada Tiranë-Durrës do të jetë e lirë për qarkullimin e mjeteve.

“Sqarojmë se sipas Planit të Menaxhimit të Trafikut të rishikuar, qarkullimi i mjeteve do të realizohet në një korsi të Autostradës Tiranë–Durrës dhe gjatë periudhës kohore, që do të realizohen punimet, mjetet udhëzohen të përdorin edhe kalime te tjera në rrugën dytësore, që nga Mbikalimi Kamëz, degëzimi për QTU etj“, njofton ARRSH.

Më tej bëhet me dije se punonjësit e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Policisë së Qarkullimit Rrugor dhe kompanisë së mirëmbajtjes do të jenë në terren për mbarëvajtjen e ndërhyrjes dhe orientimin e trafikut sipas planit të menaxhimit të miratuar.

/a.r