Rodosi prej ditës së djeshme po përjeton fenomenin më të madh të përmbytjeve në historinë e tij, pasi një stuhi e madhe goditi pas Lemnos dhe ishullin.

Sipas deklaratave të guvernatorit rajonal të Egjeut Jugor, Giorgos Chatzimarkos, banorët e Rodosit kanë kaluar një natë shumë të vështirë.

“Rhodes, mbrëmë përjetoi një natë katastrofike. U desh të kryheshin dhjetëra operacione shpëtimi, në kushte veçanërisht të vështira. Ishulli u ndihmua me forca që mbërritën nga Athina me një fluturim special dhe që nga agimi është dërguar një mesazh 112 që ndalon çdo lëvizje. Kujdes, shtetrrethimi është në fuqi për 24 orë. Regjistrimi i dëmeve nuk do të fillojë derisa të përfundojë fenomeni, për të cilin Shërbimi Meteorologjik jep sërish alarmin sot të dielën. Aparati shtetëror është në gatishmëri të plotë dhe komunikimi me Ministrinë e Mbrojtjes Civile është në vijimësi. Dëme të shumta ka në rrjetin rrugor si dhe në banesa dhe biznese. Deri më tani nuk ka raportim për person të zhdukur dhe zona që ka marrë goditjen më të madhe, Ialyssos, po monitorohet nga EMAK. E përsërisim, një ndalim universal i udhëtimit është në fuqi”.

Ai shtoi se një pjesë e madhe e rrjetit rrugor të ishullit ka pësuar dëme të konsiderueshme.

Kryetari i bashkisë së Rodosit, Alexandros Koliadis, duke folur sot në mëngjes në Open, tha: “Mbrëmja për banorët e Ialyssos në Rodos ishte shumë e vështirë, pasi ‘Bora’ i ka kthyer rrugët në lumenj dhe niveli i ujit është rritur gjithashtu. shumë, me rezultat që disa makina u fshinë nga uji. Në fakt, ne kemi proceduar me lirimin e të paktën 30 të moshuarve nga Ialyssos”.

Zyrtarë të Zjarrfikësve të Rodosit, Shërbimit të Mbrojtjes Civile të Bashkisë dhe të Qarkut, vullnetarë dhe qytetarë të shumtë që ndihmuan, bënë një betejë të gjatë deri në agim, për të çliruar njerëzit nga shtëpitë e tyre dhe nga makinat e tyre të ndalura në rrugë dhe sheshe për shkak të sasisë së madhe të shiut në ishullin Rodos.

Sot, e diel, 1 dhjetor, forcat janë përforcuar me 35 zjarrfikës me mjete speciale dhe dy gomone shpëtimi, ndërsa forcat e Mbrojtjes Civile mbeten në ishull.

foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri 123456789101112131415PreviousNext

Përfaqësuesi i Zjarrfikësve, Vassilis Vathrakogiannis, foli për ERT për dëmet e shkaktuara nga avancimi i motit të keq në të gjitha qarqet e vendit.

Që nga mëngjesi i të dielës herët, siç raportoi përfaqësuesi i shtypit Vasilios Vathrakogiannis, Departamenti i Zjarrfikësve kishte marrë 600 thirrje për ndihmë vetëm në Rodos, nga të cilat rreth 60 ishin për transportimin e njerëzve të bllokuar në vende më të sigurta dhe 200 për t’iu përgjigjur ujit.

Në orët e para të së dielës është dërguar një mesazh nga 112 që vendos ndalimin e qarkullimit në rrjetin rrugor të ishullit , për shkak të rrëshqitjeve të dherave dhe pikave të rrezikshme në rrjetin rrugor, veçanërisht në pjesën veriore.

Guvernatori rajonal i Egjeut Jugor, Giorgos Hatzimarkos deklaroi se në shumë vende rrjeti “nuk është i kalueshëm”.

Konkretisht në mesazh thuhej: “Nëse jeni në Ialyssos Rhodes, largohuni nga zonat nëntokësore dhe përdhese në vende më të larta për shkak të përmbytjeve në zonë. Ndiqni udhëzimet e autoriteteve”.

Parashikimet do të përditësohen çdo dymbëdhjetë orë.