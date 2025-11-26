Situata në Qarkun Kukës paraqitet e rënduar si pasojë e reshjeve të vazhdueshme të shiut me intensitet mesatar deri në të lartë, të cilat kanë përfshirë të gjithë territorin.
Autoritetet raportojnë se rrugët nacionale në qark janë nën trysninë e rënies së gurëve, inerteve dhe dherave gjatë gjithë kohës, por qarkullimi është i lirë nga ndërhyrja e kontraktorëve për pastrimin e tyre.
Pavarësisht vështirësive, të gjitha akset rrugore nacionale mbeten të qarkullueshme.
Nga bashkitë Kukës, Has dhe Tropojë nuk janë raportuar emergjenca të tjera deri në këto momente.
Sa i përket furnizimit me energji elektrike, ka mungesa të saj në fshatin Mamëz në Njësinë Administrative Kolsh, Nj.A. Surroj në bashkinë Kukës, si dhe Nj.A. Tropojë e Vjetër, Fierz, Llugaj, Margegaj në bashkinë Tropojë, dhe fshati Zarisht në Nj.A. Fajza të bashkisë Has.
