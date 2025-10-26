Teksa vendi është përfshirë nga moti i keq, Ministria e Mbrojtjes bën me dije se në bashkinë Vau Dejës, është ulur ndjeshëm niveli i ujit dhe në disa banesa është tërhequr plotësisht.
Ndërsa probleme janë shkaktuar edhe në bashkinë Fushë Arrëz, ku në njësinë administrative Gur i Zi, ka pasur rrëshqitje inertesh, ku po punohet për heqjen e tyre.
Po ashtu sipas, Ministrisë së Mbrojtjes, nuk raportohen problematika në infrastrukturë apo banesa si pasojë e kushteve të motit.
Njoftimi i Ministrisë së Mbrotjes:
Strukturat e mbrojtjes civile në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe institucionet përgjegjëse janë në terren dhe po ndjekin nga afër situatën në të gjithë vendin si pasojë e reshjeve të shiut gjatë 24 orëve të fundit.
Qarku Shkodër rezulton më i prekur nga reshjet me intensitet të lartë.
Që nga mëngjesi i sotëm ekipet e AKMC dhe FA kanë ndjekur në terren situatën në, ku aktualisht situata është drejt normalizimit.
Niveli i ujit është ulur ndjeshëm dhe në disa banesa është tërhequr plotësisht.
Në zonat ku banesat rrezikoheshin nga prurjet e përroit, po ndërhyhet me eskavatorë për devijimin e rrjedhës dhe ngritjen e një argjinature mbrojtëse.
Gjithashtu po punohet në bashkinë Fushë Arrëz dhe në njësinë administrative Gur i Zi për pastrimin e inerteve në akset ku ka patur rënie gurësh, për të garantuar qarkullimin normal.
Nga qarqet e tjera të vendit nuk raportohen problematika në infrastrukturë apo banesa si pasojë e kushteve të motit.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Forcat e Armatosura të Shqipërisë, strukturat e emergjencave civile te bashkive dhe institucioneve në varësi janë në gatishmëri dhe vijojnë monitorimin e situatës në mënyrë të vazhdueshme.
Leave a Reply