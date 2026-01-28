Një stuhi e fuqishme në përmasat e një uragani goditi Portugalinë dhe Spanjën, duke i marrë jetën të paktën 6 personave në dy vendet. Dëmet më të mëdha janë regjistruar në Portugali, ku mbi 800 mijë banorë kanë mbetur pa energji elektrike.
Këto filmime tregojnë dëmet e mëdha që shkaktoi në gjithë Portugalinë stuhia e fuqishme Kristin, që goditi këtë të mërkurë Portugalinë dhe tashmë ka prekur edhe perëndimin e Spanjës.
Pesë persona humbën jetën në Portugali si pasojë e incidenteve të shkaktuara nga erërat me fuqi uragani që arritën në 150 km/orë. Katër prej viktimave humbën jetën në Leiria, ndërsa një tjetër në një qytezë në periferitë e Lisbonës. Në qytetin bregdetar Figueira da Foz, erërat e fuqishme rrëzuan edhe një karusel të madh në një prej shesheve kryesore të qytetit.
Stuhia shkuli pemët me rrënjë, duke dëmtuar dhjetëra automjete. Shkëputja e linjave elektrike ka lënë pa energji mbi 800 mijë banorë. Në shumë ndërtesa pati thyerje xhamash për shkak të fuqisë së erës, që kanë shkaktuar probleme me qarkullimin rrugor dhe atë hekurudhor.
Stuhia Kristin shënoi viktimën e parë edhe në Spanjë, ku një grua u godit nga këputja e një peme për shkak të erërave të fuqishme. Autoritetet kanë lëshuar alarmin e kuq në jug të vendit, ku erërat pritet të arrijnë fuqi ekstreme.
