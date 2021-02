Mot i mirë rezervohet ditën e sotme! Pas ditëve me shi duket se e shtuna premton kohë mjaft të mirë. Në këtë mënyrë, ata të cilët kanë planifikuar për këtë të shtunë, moti do i favorizojë duke qenë i kthjellët në të gjithë territorin e vranësira të pakta kalimtare. Gjithashtu priten edhe temperatura të ngrohta sidomos ato të mesditës.

Megjithatë, ky mot nuk do te jetë kështu ditën e nesërme pasi do të depërtojnë masa ajrore të paqëndrueshme. Në këtë mënyrë dita e hënë do të nisë me mot me vranësira të dendura shoqëruar me reshje shiu të vazhdueshme me intensitet kryesisht mesatar në pjesën më të madhe të vendit. Në zonën e veriperëndimit dhe atë të jugut reshjet e shiut në periudha kohore të caktuara pritet të jenë me intensitet të lartë.

Era përgjatë këtyre ditëve do të fryjë nga kuadrati i jugut me një shpejtësi mesatare 3-10m/s dhe nga orët e mesditës të ditës së Diel deri në orët e mesditës të ditës së Hënë fiton shpejtësi dhe bëhet intensive deri në 15-20m/s kryesisht përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore.

g.kosovari