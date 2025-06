Për ditën e sotme (19 qershor) vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet fillimisht i kthjellët si dhe shtim të vranësirave gjatë orëve të mesditës deri pasdite, të cilat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit ndërsa në relievet kodrinore – malore në formën e shtrëngatave afatshkurtra.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet do të fitojë shpejtësi 12 m/s, shoqëruar me mvalëzimin në dete të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore 15 deri 32°C;

Në zonat e ulëta 18 deri 34°C;

Dhe në bregdet 20 deri 33°C.