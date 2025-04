Ditën e sotme (17 prill) vendi ynë parashikohet të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh e vranësirash deri mesatar të cilat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën e parë të ditës përgjatë Ultësirës Perëndimore, më pas me ndërprerjen graduale e tyre.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet do të fitojë shpejtësi 10 m/s, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore 9 deri 23°C;

Në zonat e ulëta 12 deri 27°C;

Dhe në bregdet 10 deri 26°C.