Shërbimi sekret izraelit, Mossad, ka lëshuar një paralajmërim të pazakontë drejtuar qytetarëve iranianë, duke u kërkuar atyre të qëndrojnë larg anëtarëve të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), për të shmangur rrezikun ndaj jetës së tyre, përcjell Jerusalem Post. Njoftimi është bërë publik të premten pasdite përmes një postimi në gjuhën perse në llogarinë e re të Mossad-it në platformën X/Twitter.

Në mesazhin e publikuar, Mossad liston disa këshilla sigurie, duke përfshirë shmangien e zyrtarëve të lartë të IRGC-së, bazave ushtarake të kësaj force, veçanërisht nëse dëgjohet një zhurmë që i ngjan një kositëseje bari nga qielli, si dhe automjeteve që i përkasin regjimit.

Gjithashtu, qytetarëve u këshillohet të largohen menjëherë nëse një anëtar i IRGC-së merr papritur një telefonatë ose mesazh në telefonin e tij personal – një paralajmërim që i kujton operacionin e njohur të Mossad në Liban në shtator të vitit 2024, kur pajisje shpërthyese u aktivizuan në mënyrë të fshehtë përmes “pager-ëve”, duke shkaktuar viktima të shumta në radhët e Hezbollahut.

Në fund të deklaratës, Mossad thekson:

“Ju duhet ta dini se ne do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë që të mos ju ndodhë asgjë. Lufta jonë është me regjimin shtypës të Republikës Islamike, jo me qytetarët.”