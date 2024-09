Një paralajmërim i qartë drejtuar Shteteve të Bashkuara apo një provokim i thjeshtë verbal? Maria Zakharova , zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme të Kremlinit, tha se Federata Ruse mund të ” kombinojë potencialin e saj ” me atë të Kinës, nëse do të përballet me agresionin e armikut, dmth amerikan .

Gjatë një konference për shtyp, zyrtari i lartë shpjegoi se dy “partnerët e pakufishëm” do t’i përgjigjen së bashku përpjekjeve të parandalimit të SHBA dhe kërcënimeve të reja raketore që shfaqen në zonën Azi-Paqësor . Kjo frazë doli nga goja e saj, e qartë dhe e qartë, kur asaj iu kërkua të komentonte raportet se qeveria amerikane mund të vendosë sistemet e saj të reja raketore me rreze të mesme veprimi në Japoni .

Paralajmërimi i Moskës

Qëllimi i lëvizjes më se të mundshme të SHBA ” është i qartë “, sipas Zakharova: ” Është pjesë e përpjekjeve të përbashkëta për të projektuar forcën mbi Rusinë dhe Kinën ” në përputhje me të ashtuquajturën politikë të parandalimit të dyfishtë të ndjekur nga Shtetet e Bashkuara. ” Këto hapa janë padyshim shkatërrues nga ana e Shteteve të Bashkuara. Ato çojnë në rritje të tensionit dhe provokojnë një garë armësh ,” denoncoi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Moskës. ” Rusia dhe Kina do t’i përgjigjen shfaqjes së kërcënimeve të reja dhe thelbësore, e kam fjalën për kërcënimet me raketa, dhe sigurisht që nuk do ta bëjnë këtë në nivelin politik ,” paralajmëroi ai. ” Moska dhe Pekini do t’i përgjigjen parandalimit të dyfishtë të Shteteve të Bashkuara me një kundërveprim të dyfishtë ,” sqaroi ai më pas.

Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kinez Xi Jinping ranë dakord në maj për të thelluar atë që ata e quajtën “partneritetin e tyre global dhe bashkëpunimin strategjik” për një epokë të re. ” Marrëdhëniet tona nuk janë të drejtuara kundër vendeve të treta ,” siguroi Zakharova, ” ky është një pozicion mbrojtës, kjo nuk është një nismë për të synuar shtete të tjera .” “ Por nëse kundër nesh zbatohet një politikë agresive sulmi, pse të mos kombinojmë potencialin tonë dhe të japim përgjigjen e duhur? ”, shtoi zëdhënësja.

Një mesazh për SHBA

Ndërkohë, ministri i jashtëm kinez Wang Yi do të vizitojë Rusinë këtë javë për një takim mbi sigurinë e ekonomive në zhvillim të Brics, ka njoftuar Pekini. ” Me ftesë të Sekretarit të Këshillit të Sigurimit të Federatës Ruse Serghei Shoigu, Wang Yi do të marrë pjesë në takimin e 14-të të zyrtarëve të lartë të BRICS përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe këshilltarët e sigurisë kombëtare në Shën Petersburg, Rusi, nga 11 deri më 12 shtator .” tha zëdhënësja e ministrisë Mao Ning në një deklaratë.

Shtetet e Bashkuara do të bënin mirë të mbanin parasysh edhe atë që u komunikua ditët e fundit nga Ministria Kineze e Mbrojtjes, e cila kishte paralajmëruar stërvitje të përbashkëta ushtarake midis Rusisë dhe Kinës. Sipas asaj që raportoi ministria në një njoftim të publikuar në faqen e saj të internetit, ” sipas planit vjetor dhe konsensusit midis Kinës dhe Rusisë “ushtria ruse” do të dërgojë forcat detare dhe ajrore ” për të marrë pjesë në stërvitjen Veriore/Ndërveprimi-2024 të organizuar nga Pekin ” në hapësirat detare dhe ajrore të Detit të Japonisë dhe Detit të Okhotsk në shtator .”

” Stërvitja synon të thellojë bashkëpunimin strategjik midis forcave të armatosura kineze dhe ruse dhe të përmirësojë aftësinë për t’iu përgjigjur së bashku kërcënimeve të sigurisë ,” tha më tej Ministria e Mbrojtjes e Pekinit, duke shtuar se marina e të dy vendeve do të kryejë gjithashtu një patrullë të pestë të përbashkët detare. në Oqeanin Paqësor dhe Kina do të marrin pjesë në stërvitjet strategjike Oqeani Rus-2024.

/a.r