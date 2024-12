Shërbimet federale të sigurisë në Rusi, FSB, thanë të shtunën se kishin parandaluar një komplot të Kievit, për të vrarë një zyrtar të lartë ruse dhe një bloger pro-Moskës për luftën, përmes një bombe të fshehur në një boks muzikor.

FSB-ja që është pasuese e KGB së kohës sovjetike, tha se një qytetar rus kishte vendosur kontakte me një oficer të agjencisë së inteligjencës ushtarake në Ukrainë përmes platformës Telegram. Mbi bazë të udhëzimeve të shërbimeve sekrete ukrainase, qytetari rus kishte marrë më pas një bombë të fshehur në një zonë të Moskës, ekuivalente me 1 kg e gjysmë lëndë shpërthyese.

Siç thuhet e kishte paketuar atë në një boks muzikor. Ukraina nuk ka komentuar, por ne te kaluarën i ka cilësuar si të ligjshme vrasjet e eksponentëve të caktuar që i konsideron fajtor për krime lufte.

Në 17 dhjetor inteligjenca e Kievit, vrau në një sulm me bombë në Moskë gjeneralin Kirilov, kreu i trupave të mbrojtjes bërthamore, biologjike e kimike.

Ndërkohë në një mesazh të publikuar gjatë mbrëmjes, presidenti Volidimir Zelenski foli për humbje të mëdha në radhët e ushtarëve koreanë që po luftojnë për Rusinë. Ai tha se trupat e Kim Jong Un po dërgohen të pambrojtur në fushëbetejë.

“Frontet pranë Donjetskut mbeten më intensivet, kryesisht në rajonet e Zaporizhzhia, Kherson dhe Kharkiv. Nuk bën përjashtim as rajoni rus i Kursk ku në betejë janë të përfshirë ushtarë të Koresë së Veriut. Humbjet në radhët e tyre janë të konsiderueshme. Ne shohim se as krerët e ushtrisë ruse dhe as ata të Koresë së Veriut nuk ndonjë interes për të siguruar mbijetesën e tyre. Janë ekzekutuar nga forcat e tyre, rusët i dërgojnë koreano-veriorët në sulme me mbrojtje minimale.”

Po ashtu Shtetet e Bashkuara konfirmuan se forcat e Phenianit po pësojnë humbje masive në frontet e luftës, me mijëra trupa të vrarë ose të plagosur në vetëm një javë në rajonin rus të Kursk.