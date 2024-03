Qeveria franceze po mendon të dërgojë një forcë të vogël ushtarake në Ukrainë për të shërbyer si instruktorë për Forcat e Armatosura të Kievit dhe si një “parandalues” për Moskën, raportoi të premten gazeta franceze Le Monde, duke cituar burimet e saj.

Gazeta nuk zbuloi numrin e ‘instruktorëve’ ushtarakë francezë që mund të autorizoheshin për të kaluar në territorin ukrainas, por raportoi se në radhët e tyre mund të përfshiheshin disa “njësi konvencionale”.

Sipas Le Monde, Forcat Speciale të Francës u përfshinë gjithashtu në trajnimin e ushtarëve ukrainas në Poloninë fqinje dhe në shoqërimin e dërgesave të armëve në Kiev.

Trajnimi që Franca dëshiron t’u ofrojë ukrainasve “në terren” përfshin trajtimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, thuhet në publikimin e së premtes. Instalimet e armëve të Kievit janë shpesh në shënjestër nga forcat ruse, shpjegon Le Monde, duke shtuar se “prania e ushtarëve francezë ose kombeve të tjera potencialisht do të mbronte zona të caktuara të territorit ukrainas”.

Qeveria franceze raportohet se e sheh një dislokim të tillë të trupave si një mënyrë për të paraqitur një “dilemë strategjike” për Moskën, tha gazeta, duke shtuar se kjo mund të “kufizojë” aftësitë goditëse të Rusisë. Në veçanti, mund të rezultojë të jetë “thelbësore” përpara mbërritjes së avionëve luftarakë F-16 të prodhuar nga SHBA, e planifikuar të ndodhë më vonë këtë vit.

Deri më tani, Franca ka mohuar që ndonjë nga trupat e saj të ketë qenë i pranishëm në Ukrainë gjatë konfliktit. Presidenti francez Emmanuel Macron ndezi polemika të hënën kur u tha gazetarëve se një dislokim i mundshëm i trupave të NATO-s në Ukrainë nuk mund të përjashtohej në të ardhmen.

“Nuk ka konsensus sot për të dërguar, në mënyrë zyrtare, trupa në terren,” tha ai. “Për sa i përket dinamikës, nuk mund të përjashtojmë asgjë. Ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar që Rusia të fitojë këtë luftë.”

Komentet e Macron nxitën anëtarët e tjerë të bllokut të udhëhequr nga SHBA, përfshirë SHBA-në, Britaninë e Madhe, Gjermaninë dhe Italinë, të sqaronin se nuk kishin plane të tilla.

Moska paralajmëroi në përgjigje se vendosja e forcave të NATO-s në Ukrainë do ta bënte të pashmangshëm një konflikt të drejtpërdrejtë midis Rusisë dhe bllokut ushtarak. Të premten, ministri i Jashtëm francez, Stephane Sejourne mohoi se Parisi po planifikonte të dërgonte ndonjë njësi luftarake në Ukrainë, duke shtuar se do të bënte “gjithçka” për të shmangur një luftë me Rusinë./m.j